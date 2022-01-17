Haberler Fransa Ligue 1 Cengiz Ünder'den o koreografiye teşekkür! "Ömrüm boyunca unutmayacağım"

Cengiz Ünder'den o koreografiye teşekkür! "Ömrüm boyunca unutmayacağım"

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Lille maçında kendisi için hazırlanan Türk bayraklı koreografi için taraftarlara teşekkür etti. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm koreografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:06
Cengiz Ünder'den o koreografiye teşekkür! "Ömrüm boyunca unutmayacağım"

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya, son şampiyon Lille'i ağırladı. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 75. dakikada gol attığı maç 1-1 sona erdi. Geçtiğimiz hafta Bordeaux ile oynanan müsabakada galibiyet golünü kaydeden Cengiz, 44 yıl sonra Marsilya'nın, Bordeaux deplasmanından zaferle dönmesini sağlamış ve Fransa'da geniş yankı bulmuştu. Marsilya taraftarları da Lille maçı öncesi Stade Orange Velodrome tribünlerinde Türk bayrağı ve 'Ünder' yazılı koreografi hazırlayarak, Cengiz Ünder'e teşekkürlerini iletti.

"ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

"Tarihi zafer için teşekkürler" yazılı koreografi için 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Marsilya taraftarına teşekkür ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm koreografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim. Maç için gerçekten çok üzgünüm. Galibiyete gerçekten çok yakındık. Şimdi önümüzdeki maça odaklanma zamanı."

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