PSG'nin rahat kazandığı maçta Mbappe tarihe geçti

Ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Paris Saint-Germain, kendi sahasında ağırladığı Brest'i çok da zorlanmadan devirmeyi başardı.

Kylian Mbappe'nin 32. dakikadaki golü ile öne geçen PSG, Thilo Kehrer'in 53'teki golü ile farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda da rakip kalede baskısını arttıran ve birçok net fırsat bulan başkent ekibi, son vuruşlarda başarısız olup rakip kaleci Marco Bizot'yu da geçemeyince skor değişmedi ve maç 2-0 tamamlandı.

Bu sonuçla 21. lig maçında 15. galibiyetini alan PSG, puanını 50'ye çıkardı. Brest ise 25'te kaldı.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Fransız süper yıldız Mbappe, bu maçta attığı gol ile bu sezon ligde 10. golüne ulaştı. 23 yaşındaki oyuncu böylelikle Ligue 1'da üst üste 6. kere 10 gol barajını aşarken, bunu 3'ten fazla yapan oyuncu bulunmuyor.