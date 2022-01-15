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Yusuf Yazıcı CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti

2019 yılında 17.50 milyon Euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde istediği kadar forma şansı bulamamıştı. Yıldız futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu. Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer listesinde olduğu iddia edilen milli futbolcu Rus ekibi CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:07
Yusuf Yazıcı CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti

Lille de bu sezon istediği kadar foma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, adım adım CSKA Moskova'ya transfer oluyor.

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti

Lille kulübüyle anlaşma sağlayan CSKA kulübünün Yusuf Yazıcı ve menajerin Moskova'ya davet ettiği ve sağlık kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti

Menajer Adem Cebeci Rus basınına yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gitti, yakın zamanda kulüplerden açıklama yapılacak onları bekleyin" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti

Fransız kulübü Lille ile CSKA Moskova'nın 6 aylık kiralama anlaşması yaptığı ancak 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olabileceği de ifade ediliyor.

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti

Yusuf Yazıcı, teknik direktör Galtier'in Lille'den ayrılmasından sonra bu sezon fazla forma şansı bulamamış ve Fransız ekibinden ayrılık kararı almıştı.

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