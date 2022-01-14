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Yusuf CSKA'ya

Lille’in milli yıldızı, Rus ekibine kiralık olarak gidiyor. CSKA, Yusuf Yazıcı’yı 12 milyon euro’ya satın alma hakkına da sahip olacak.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Yusuf CSKA'ya

Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi Rusya oluyor. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncunun, CSKA Moskova ile anlaşma sağladığı belirtildi. 24 yaşındaki orta sahanın, satın alma opsiyonuyla Rusya'nın yolunu tutacağı bildirildi. Opsiyonun 12 milyon euro olduğu öğrenildi. Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf, 2019'da 17 milyon 500 bin euro'ya Fransa'nın Lille ekibine transfer oldu. Geçen sezon başarılı bir performans gösteren genç oyuncu, 42 maçta 14 gol ve 5 asistle oynadı. Yusuf, takımının Fransa Ligi'nde yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Bu sezon ise takımında gözden düşen 24 yaşındaki oyuncu, 22 maçta 671 dakika süre aldı. Rakip ağlara 1 gol gönderdi, 1 de asist yaptı.

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