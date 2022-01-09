Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Matteo Guendouzi'den Cengiz Ünder'e övgü!

Son dakika spor haberi: Matteo Guendouzi'den Cengiz Ünder'e övgü!

Son dakika spor haberleri... Olympique Marsilya'nın Bordeaux'yu 44 yıl sonra deplasmanda yendiği maçta takımının galibiyet golünü atan Cengiz Ünder, Fransa'da konuşulmaya devam ediyor. Son olarak milli futbolcunun takım arkadaşı Matteo Guendouzi'den övgü dolu sözler geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 13:50
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberi: Matteo Guendouzi'den Cengiz Ünder'e övgü!

Fransa Ligue 1'de Olympique Marsilya deplasmanda Bordeaux'yu 1-0 yenerken maçtaki tek gol Cengiz Ünder'den gelmişti. Bu tarihi galibiyette büyük rol oynayan milli futbolcu basının gündeminden düşmüyor.

Son olarak Marsilya forması giyen Matteo Guendouzi, takım arkadaşı Cengiz Ünder hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Milli yıldızın takıma çok şey kattığını söyleyen Guendouzi, "Bize inanılmaz yardım ediyor. Pas kalitesi, vuruş kalitesi bize çok şey katıyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu" dedi.

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