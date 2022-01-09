Son dakika spor haberi: Matteo Guendouzi'den Cengiz Ünder'e övgü!

Fransa Ligue 1'de Olympique Marsilya deplasmanda Bordeaux'yu 1-0 yenerken maçtaki tek gol Cengiz Ünder'den gelmişti. Bu tarihi galibiyette büyük rol oynayan milli futbolcu basının gündeminden düşmüyor.

Son olarak Marsilya forması giyen Matteo Guendouzi, takım arkadaşı Cengiz Ünder hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Milli yıldızın takıma çok şey kattığını söyleyen Guendouzi, "Bize inanılmaz yardım ediyor. Pas kalitesi, vuruş kalitesi bize çok şey katıyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu" dedi.