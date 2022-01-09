Haberler Fransa Ligue 1 Lyon - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de Lyon sahasında zorlu bir maça çıkacak. Lyon, Neymar, Messi ve Mbappe'li PSG'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lyon - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 16:06
Lyon - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile PSG kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lyon - PSG maçı 9 Ocak Pazar günü saat 22:45'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

LYON - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Lopes; Lukeba, Boateng, Da Silva; Gusto, Guimaraes, Caqueret, Emerson; Shaqiri, Aouar; Dembele

Paris Saint-Germain: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Wijnaldum, Paredes, Verratti; Simons, Icardi, Mbappe

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