Lyon - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile PSG kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lyon - PSG maçı 9 Ocak Pazar günü saat 22:45'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

LYON - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Lopes; Lukeba, Boateng, Da Silva; Gusto, Guimaraes, Caqueret, Emerson; Shaqiri, Aouar; Dembele

Paris Saint-Germain: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Wijnaldum, Paredes, Verratti; Simons, Icardi, Mbappe