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SON DAKİKA - Burak Yılmaz corona virüsüne yakalandı!

Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 14:52 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 15:29
SON DAKİKA - Burak Yılmaz corona virüsüne yakalandı!

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı ve Lille'in golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla coronaya yakalandığını duyurdu.

Son günlerde tüm dünyada artan vaka sayıları, Avrupa futbolunu durma noktasına getirdi. Özellikle İngiltere'de maçların ertelenmesi gündeme gelirken, Süper Lig'de de başta Beşiktaş olmak üzere birçok kulübün futbolcusu virüse yakalanmış durumda.

Fransa'da Lille forması giyen ve geçtiğimiz gün L'Equipe tarafından Fransa futbolunun en önemli 30 figürü arasında gösterilen Burak Yılmaz da corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte o paylaşım:

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