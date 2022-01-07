SON DAKİKA - Burak Yılmaz corona virüsüne yakalandı!

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı ve Lille'in golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla coronaya yakalandığını duyurdu.



Son günlerde tüm dünyada artan vaka sayıları, Avrupa futbolunu durma noktasına getirdi. Özellikle İngiltere'de maçların ertelenmesi gündeme gelirken, Süper Lig'de de başta Beşiktaş olmak üzere birçok kulübün futbolcusu virüse yakalanmış durumda.



Fransa'da Lille forması giyen ve geçtiğimiz gün L'Equipe tarafından Fransa futbolunun en önemli 30 figürü arasında gösterilen Burak Yılmaz da corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte o paylaşım: