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Bordeaux - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de Bordeaux sahasında zorlu bir maça çıkacak. Bordeaux sahasında Cengiz Ünder'li Marsiya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bordeaux - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 16:01
Bordeaux - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Bordeaux ile Marsilya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bordeaux - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORDEAUX - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bordeaux - Marsilya maçı 7 Ocak Cuma günü saat 23:00'te beIN SPORTS 4'de canlı yayınlanacak.

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