Bordeaux - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Bordeaux ile Marsilya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bordeaux - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORDEAUX - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bordeaux - Marsilya maçı 7 Ocak Cuma günü saat 23:00'te beIN SPORTS 4'de canlı yayınlanacak.