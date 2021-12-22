Lorient - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile PSG kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT- PSG MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - PSG maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.