Haberler Fransa Ligue 1 Lorient - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de PSG deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. PSG, Lorient'e konuk olacak. Messi, Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosunda barındıran PSG, liderliğini korumak için Lorient'i yenmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:18
Lorient - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile PSG kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT- PSG MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - PSG maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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