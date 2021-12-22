Haberler Fransa Ligue 1 Bordeaux - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Bordeaux - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de Bordeaux sahasında zorlu bir maça çıkacak. Bordeaux ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bordeaux - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 15:04
Bordeaux - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Bordeaux ile Lille kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bordeaux - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORDEAUX - LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bordeaux - Lille maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te beIN SPORTS 4'de canlı yayınlanacak.

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