Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de Strasbourg sahasında zorlu bir maça çıkacak. Strasbourg ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 16:52
Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Strasbourg ile Marsilya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Marsilya maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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