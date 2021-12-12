PSG - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - MONACO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Monaco kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MONACO MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Monaco maçı 12 Aralık Pazar günü saat 22:45'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.