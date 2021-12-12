Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de PSG evinde zorlu bir maça çıkacak. PSG, Monaco'yu konuk edecek. Messi, Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosunda barındıran PSG, liderliğini korumak için Monaco'yu yenmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 17:09
PSG - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - MONACO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Monaco kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MONACO MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Monaco maçı 12 Aralık Pazar günü saat 22:45'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı! Buse Varol'un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
Kadir İnanır taburcu oldu! İşte yoğun bakıma alınan ve 22 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Kadir İnanır'ın son hali...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor