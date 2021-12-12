Lille - Lyon maçı CANLI İZLE 🔥 | Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Lyon ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Lyon maçı 12 Aralık Pazar günü saat 15:00 beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

LILLE LYON MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Sanches, Bamba; David, Burak Yılmaz

Lyon: Lopes; Dubois, Boateng, Da Silva, Emerson; Mendes, Guimaraes; Shaqiri, Aouar, Cherki; Dembele