Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Lyon maçı CANLI İZLE 🔥 | Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Lyon maçı CANLI İZLE 🔥 | Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında Lyon'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 11:10
Lille - Lyon maçı CANLI İZLE 🔥 | Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Lyon ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Lyon maçı 12 Aralık Pazar günü saat 15:00 beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

LILLE LYON MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Sanches, Bamba; David, Burak Yılmaz

Lyon: Lopes; Dubois, Boateng, Da Silva, Emerson; Mendes, Guimaraes; Shaqiri, Aouar, Cherki; Dembele

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