Dünyanın en iyi Türk'ü

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının son haftasında Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille, Almanya deplasmanında Wolfsburg'u 3-1 mağlup ederek lider olarak son 16'ya adını yazdırdı. Milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Almanya'da farklı galibiyete imza attı. Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede Lille, 11. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Lille, 72. dakikada Jonathan David ve 78. dakikada Angel Gomes'in golleriyle skoru 3-0'a getirdi. 89. dakikada Alman ekibi Renato Steffen ile farkı 2'ye indirse de Fransız ekibi sahadan 3-1 galip ayrılarak grubu lider tamamladı.

TARİHE ADINI YAZDIRDI

Burak Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2 ve üzerinde gol atan altıncı oyuncu oldu. Tecrübeli santrafordan önce bunu başaran isimler Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filippo Inzaghi ve Laurent Blanc olmuştu. Lille'in son 16 turuna kalması Fransız taraftarları çılgına çevirdi. Bir Lille taraftarı "Burak Yılmaz'ı son maçlarda eleştirenler çenelerini kapasın" ifadesini kullandı. Taraftarlar Burak Yılmaz'ı "Dünyanın en iyi Türk futbolcusu" sözleriyle nitelendirdi.

L'EQUİPE: BÜYÜK PAY SAHİBİ OLDU

Dünyaca ünlü Fransız gazetesi L'Equipe de Burak Yılmaz'ı övdü. Haberde, "Burak Yılmaz'ın önderliğinde gelen gol. Ikone, Burak Yılmaz'ın golünde hızını konuşturdu ve Burak Yılmaz'ın golünde büyük pay sahibi oldu" ifadeleri kullanıldı. Lille taraftarları da Burak Yılmaz'ın son haftalarda yükselen formu sonrası milli futbolcuya övgüler yağdırdı.