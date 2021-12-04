Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Messi'nin Ballon d'Or kutlamasına Wanda Nara ile Icardi davet edilmedi!

Son dakika spor haberi: Messi'nin Ballon d'Or kutlamasına Wanda Nara ile Icardi davet edilmedi!

Son dakika spor haberleri... Geçtiğimiz günlerde 7. Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi'nin, Paris Saint-Germain'deki takım arakdaşları tarafından organize edilen kutlama törenine Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın davet edilmemesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 12:01
Son dakika spor haberi: Messi'nin Ballon d'Or kutlamasına Wanda Nara ile Icardi davet edilmedi!

France Football Dergisi tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödülünü 7. kez kazanan Lionel Messi için oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain'deki takım arakdaşları tarafından kutlama yemeği organize edildi.

Bu törende yer almayan PSG'li tek oyuncu ise Mauro Icardi'ydi. İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre çiftin davet edilmeme sebebi, Wanda Nara'nın Paredes'le yaşadığı kişisel sorun. Messi'nin Icardi'nin partide olmasını istediği ancak Paredes'in Wanda Nara nedeniyle buna engel olarak tecrübeli forveti çağırmadığı ifade edildi.

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