Marsilya - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

👉 MARSILYA - BREST MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Brest kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - BREST MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Brest maçı 26 Kasım Cuma günü saat 23:00'de beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.