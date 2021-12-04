Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de Lens deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Marsilya ile Brest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 15:00
Marsilya - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Marsilya ile Brest kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - BREST MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Brest maçı 26 Kasım Cuma günü saat 23:00'de beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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