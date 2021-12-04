Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Troyes: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Lille - Troyes: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, sahasında Troyes ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ise 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 23:10
Lille - Troyes: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, sahasında Troyes ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ise 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada David ve 85. dakikada Giraudon kaydetti. Troyes'in golü ise 6. dakikada Dingome kendi kalesine attı.

Lille bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek 7. sıraya çıktı. Troyes ise 16 puanla 15. sırada kaldı.

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