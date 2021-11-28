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St. Etienne - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de PSG evinde zorlu bir maça çıkacak. PSG, St. Etienne'i konuk edecek. Messi, Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosunda barındıran PSG, liderliğini korumak için St Etienne'i yenmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Etienne - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 11:47 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 11:51
St. Etienne - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. St Etienne ile PSG kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Etienne - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST ETIENNE - PSG MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ST Etienne - PSG maçı 28 Kasım Pazar günü saat 15:00'de beIN Sports 3'de canlı yayınlanacak.

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