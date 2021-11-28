St. Etienne 1-3 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Messi 3 asist yaptı PSG kazandı

Ligue 1'in 15. haftasında Saint-Etienne ile PSG, Stade Geofroy-Guichard'da kozlarını paylaştı.

Konuk takım, rakibini 45+2 ve 90+1. dakikalarda Marcos Aoas Correa ve 79. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. PSG'nin attığı 3 golün asisti de yıldız futbolcu Lionel Messi'den geldi. Saint-Etienne'nin tek golünü ise 23. dakikada Denis Bouanga kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Timothee Kolodziejczak, mücadelenin 45. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PSG bu sonuçla puanını 40'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Saint-Etienne ise 12 puanla son sırada kaldı.