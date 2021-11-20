PSG - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Nantes kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - NANTES MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Nantes maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

PSG - NANTES MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Navas; Dagba, Kehrer, Diallo, Bernat; Herrera, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Mbappe

Nantes: Lafont; Appiah, Castelletto, Girotto, Fabio; Chirivella, Cyprien; Kolo Muani, Blas, Simon; Coulibaly