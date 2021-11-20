Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de PSG evinde zorlu bir maça çıkacak. PSG, Nantes'i konuk edecek. Messi, Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosunda barındıran PSG, liderliğini korumak için Nantes'i yenmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:21
PSG - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Nantes kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - NANTES MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Nantes maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

PSG - NANTES MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint-Germain: Navas; Dagba, Kehrer, Diallo, Bernat; Herrera, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Mbappe

Nantes: Lafont; Appiah, Castelletto, Girotto, Fabio; Chirivella, Cyprien; Kolo Muani, Blas, Simon; Coulibaly

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