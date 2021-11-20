Haberler Fransa Ligue 1 PSG Nantes : 3-1 | MAÇ SONUCU

PSG Nantes : 3-1 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'de PSG sahasında Nantes ile karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. PSG, 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada kendi kalesine Dennis Appiah ve 87. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle galip geldi. Nantes'ın golünü 76. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 21:56
PSG Nantes : 3-1 | MAÇ SONUCU

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 3-1 yendi.

Ligue 1'in 14. haftasında Nantes'ı ağırlayan PSG, 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada kendi kalesine Dennis Appiah ve 87. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle galip geldi. Nantes'ın golünü 76. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.

Ev sahibi ekibin kalecisi Keylor Navas, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu arada PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Ligue 1'de çıktığı 6. karşılaşmada ilk golünü attı.

Ligde 37 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Üç haftadır galip gelemeyen Nantes, 18 puanda kaldı.

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