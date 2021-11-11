SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

ŞOK GELİŞME: DIALLO GÖZALTINA ALINDI Kafaları karıştıran saldırı sonrası soruşturmasını sürdüren polis dün sabah Aminata Diallo 'yu Paris 'teki evinde gözaltına aldı. Henüz kanıtlanmasa da Hamraoui'ye yapılan saldırının arkasında Diallo 'nun olduğu düşünülüyor. İkilinin dünyaca ünlü internet fenomeni Türk şef CZN Burak ile birlikte çektirdikleri fotoğraf da gündeme oturdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüp saldırıyı 'güçlü bir şekilde' kınadı ve dün yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Paris Saint-Germain, yargılamanın bir parçası olarak Aminata Diallo'nun bu sabah Versailles SRPJ polisi tarafından gözaltına alındığını bildiriyor."