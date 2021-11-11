SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

Paris'te 4 Kasım akşamı PSG'nin kadın futbolcularının bulunduğu arabaya kimliği belirsiz kişiler tarafından bir saldırı düzenlendi. Saldırının arkasındaki detaylar ise şok etti. İşte çok konuşulacak olayla ilgili tüm detaylar...
KIRMIZI IŞIKTA SALDIRI
PSG Kadın Futbol Takımı, 4 Kasım akşamı Boulogne Ormanı yakınlarındaki bir restaurantta yemek yedi. Dönüş yolunda Diallo'nun kullandığı araca kırmızı ışıkta durduğu sırada iki maskeli adam saldırdı.
SADECE HAMRAOUİ'YE SALDIRIP BACAKLARINA VURDULAR
Saldırganlar araçtan sadece Hamraoui'yi indirerek demir sopalarla, yıldız futbolcunun özellikle bacaklarına vurmaya başladı. Araçta bulunan Diallo'nun kılına dahi dokunmayan saldırganlar saldırı sonrası kaçarak uzaklaştı. Hamraoui ise ellerine ve ayaklarındaki yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.