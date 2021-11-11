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SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

Spor haberi... Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain skandal bir olayla çalkanıyor. Kulübün kadın futbol takımı oyuncularından Aminata Diallo, yerine oynamak istediği mevkidaşını adam tutup demir sopalarla dövdürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:01
SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

Paris'te 4 Kasım akşamı PSG'nin kadın futbolcularının bulunduğu arabaya kimliği belirsiz kişiler tarafından bir saldırı düzenlendi. Saldırının arkasındaki detaylar ise şok etti. İşte çok konuşulacak olayla ilgili tüm detaylar...

SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

KIRMIZI IŞIKTA SALDIRI
PSG Kadın Futbol Takımı, 4 Kasım akşamı Boulogne Ormanı yakınlarındaki bir restaurantta yemek yedi. Dönüş yolunda Diallo'nun kullandığı araca kırmızı ışıkta durduğu sırada iki maskeli adam saldırdı.

SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

SADECE HAMRAOUİ'YE SALDIRIP BACAKLARINA VURDULAR
Saldırganlar araçtan sadece Hamraoui'yi indirerek demir sopalarla, yıldız futbolcunun özellikle bacaklarına vurmaya başladı. Araçta bulunan Diallo'nun kılına dahi dokunmayan saldırganlar saldırı sonrası kaçarak uzaklaştı. Hamraoui ise ellerine ve ayaklarındaki yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

ŞOK GELİŞME: DIALLO GÖZALTINA ALINDI
Kafaları karıştıran saldırı sonrası soruşturmasını sürdüren polis dün sabah Aminata Diallo'yu Paris'teki evinde gözaltına aldı. Henüz kanıtlanmasa da Hamraoui'ye yapılan saldırının arkasında Diallo'nun olduğu düşünülüyor. İkilinin dünyaca ünlü internet fenomeni Türk şef CZN Burak ile birlikte çektirdikleri fotoğraf da gündeme oturdu.

SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Kulüp saldırıyı 'güçlü bir şekilde' kınadı ve dün yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Paris Saint-Germain, yargılamanın bir parçası olarak Aminata Diallo'nun bu sabah Versailles SRPJ polisi tarafından gözaltına alındığını bildiriyor."

SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

'EK GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI'
Açıklamada, saldırının gerçekleştiği tarihten bu yana oyuncuların sağlığını korumak amacıyla ek güvenlik tedbirleri alındığı, soruşturma için gereken bilgilerin aktarımı konusunda emniyet yetkilileriyle ortak çalışıldığı vurgulandı.

SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

TAKIM OYNAMAK İÇİN SALDIRIYI PLANLADI
Hamroui ile aynı mevkide yani orta sahada oynayan Diallo'nun forma şansı bulamadığı için böyle bir saldırıyı planladığı iddia edildi.

SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

DIALLO, SALI GÜNÜ İLK 11'DE BAŞLADI
Öte yandan geçtiğimiz Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşılaşan PSG'de Hamraoui saldırı nedeniyle sakat olduğu için Diallo ilk 11'de forma giymiş ve Fransız ekibi maçı 4-0 kazanmıştı.

SPOR HABERİ - PSG'de şok! Takım arkadaşını demir sopalarla dövdürdü

TARAFTARLAR ÇILDIRDI!
Diallo'nun sorgusu halen devam ederken PSG taraftarlarından 26 yaşındaki Fransız futbolcuya çok büyük tepki var. Önümüzdeki günlerde polisten soruşturmayla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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