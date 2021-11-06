Haberler Fransa Ligue 1 Bordeaux - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Bordeaux - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de PSG deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. PSG, Bordeaux'ya konuk olacak. Messi, Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosunda barındıran PSG, liderliğini korumak için Bordeaux'yu yenmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bordeaux - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 11:46
Bordeaux - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Bordeaux ile PSG kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bordeaux- PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORDEAUX - PSG MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bordeaux - PSG maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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