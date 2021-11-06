Bordeaux - PSG: 2-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Neymar ve Mbappe galibiyeti getirdi

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Bordeaux ile karşı karşıya geldi. PSG, yıldız golcüleri Neymar ve Mbappe'nin golleriyle maçı 3-2 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.

Mücadelede gol perdesini 26. dakikada Neymar açtı. Brezilyalı süper yıldız 43'te bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 63'te Mbappe'nin golüyle 3-0 öne geçen PSG'ye, 78. dakikada Elis ve 90+2'de Mbaye Niang cevap verdi. Mücadele PSG'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Paris Saint-Germain puanını 34'e yükseltti. Bordeaux ise 12 puanda kaldı.

Gelecek hafta PSG evinde Nantes ile karşı karşıya gelecek. Bordeaux ise deplasmanda Metz ile karşı karşıya gelecek.