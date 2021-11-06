Haberler Fransa Ligue 1 Bordeaux - PSG: 2-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Neymar ve Mbappe galibiyeti getirdi

Bordeaux - PSG: 2-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Neymar ve Mbappe galibiyeti getirdi

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Bordeaux ile kozlarını paylaştı. PSG, maçı Neymar'ın 2 ve Mbappe'nin golleriyle 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 01:00
Bordeaux - PSG: 2-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Neymar ve Mbappe galibiyeti getirdi

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Bordeaux ile karşı karşıya geldi. PSG, yıldız golcüleri Neymar ve Mbappe'nin golleriyle maçı 3-2 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.

Mücadelede gol perdesini 26. dakikada Neymar açtı. Brezilyalı süper yıldız 43'te bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 63'te Mbappe'nin golüyle 3-0 öne geçen PSG'ye, 78. dakikada Elis ve 90+2'de Mbaye Niang cevap verdi. Mücadele PSG'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Paris Saint-Germain puanını 34'e yükseltti. Bordeaux ise 12 puanda kaldı.

Gelecek hafta PSG evinde Nantes ile karşı karşıya gelecek. Bordeaux ise deplasmanda Metz ile karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor