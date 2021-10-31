Haberler Fransa Ligue 1 Clermont - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de Marsilya deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Clermont ile Cengiz Ünder'li Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clermont - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 13:27 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 13:32
Clermont - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

CLERMONT - MARSİLYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Clermont ile Marsilya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clermont - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Clermont - Marsilya maçı 31 Ekim Pazar günü saat 22:45'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SON DAKİKA