PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Lille deplasmanda PSG'ye konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 PSG - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG - Lille maçı 29 Ekim Cuma günü saat 22:00 beIN Sports 2'te canlı yayınlanacak.

📋 PSG - LILLE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Wijnaldum, Gueye; Messi, Neymar, Di Maria; Mbappe.

Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Mandava; Weah, Xeka, Sanches, Bamba; David, Burak Yılmaz

🚑 PSG - LILLE MAÇI EKSİKLER

PSG eksikler: Achraf Hakimi, Marco Verratti, Sergio Rico, Leandro Paredes ve Sergio Ramos

Lille eksikler: Benjamin Andre, Sven Botman, Leo Jardim