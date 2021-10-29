Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, deplasmanda Messi, Sergio Ramos, Neymar ve Mbappe'li PSG ile karşılaşacak. PSG, kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Lille ise zorlu deplasmandan galip gelerek yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 10:31 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 10:31
PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Lille deplasmanda PSG'ye konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 PSG - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG - Lille maçı 29 Ekim Cuma günü saat 22:00 beIN Sports 2'te canlı yayınlanacak.

📋 PSG - LILLE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Wijnaldum, Gueye; Messi, Neymar, Di Maria; Mbappe.

Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Mandava; Weah, Xeka, Sanches, Bamba; David, Burak Yılmaz

🚑 PSG - LILLE MAÇI EKSİKLER

PSG eksikler: Achraf Hakimi, Marco Verratti, Sergio Rico, Leandro Paredes ve Sergio Ramos

Lille eksikler: Benjamin Andre, Sven Botman, Leo Jardim

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