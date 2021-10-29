Paris Saint-Germain Lille maçı CANLI | PSG Lille maçı izle

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında son şampiyon Lille deplasmanda PSG'ye konuk oluyor. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada hakem Amaury Delerue düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
PSG - LILLE MAÇINDA İLK 11'LER
PSG: Donnarumma, Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Danilo, Wijnaldum, Gueye, Neymar, Di Maria, Messi
Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Tiago, Reinildo, Renato, Xeka, Bamba, İkone, David, Burak Yılmaz
PSG - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
PSG - Lille maçı 22:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.