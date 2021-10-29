Lille teknik direktörü Gourvennec'ten Burak Yılmaz açıklaması! 'Hayal kırılığına mı ilerliyor?'

Fransa Lig 1 ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz hakkında, teknik direktör Jocelyn Gourvennec L'Equipe'e konuştu. 49 yaşındaki teknik adam, Burak Yılmaz ile olan diyaloglarından, golcü futbolcunun form durumuna dair önemli sözler sarf etti.

İşte o açıklamalar;

"Brest ile oynadığımız ve 1-1 berabere kaldığımız maç sonrası soyunma odasında birbirimizle konuştuk. Bana aldığımız sonuçtan ve Brest'e karşı oynadığımız oyundan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Takım için çok şey yapmak istiyor ve benden özür diledi. Başkan da onun konuşmasına şahit oldu. Ona, önemli olanın takım içi birlikteliği olduğunu söyledim. Gol atmadan oyunu domine edemedik ve bunun hüsranını yaşadık.

BURAK İLE YAŞADIĞI FORM DÜŞÜKLÜĞÜ HAKKINDA KONUŞTUNUZ MU?

İstatistiksel olarak haklısınız, geçen sezona göre düşüş yaşıyor ama kendini sahaya çok veriyor. 3 günde bir maç yapıyor, maçlar üst üste geliyor. Enerjisi yüksek maçlar oynuyoruz, dolayısıyla ondan daha çok şey bekleniyor. Ancak Burak, aklı başında bir futbolcu. Takımımızda çok farklı karakterler var. Ruh halinde de değişimler olabilir ama biz problemleri büyütmeyeceğiz.

Yıl başına kadar 12 maç oynayacağız ve Türkiye milli takımı ile de oynayacak, rakam 14'e çıkacak. Bir buçuk aylık periyot için bu çok fazla. 90 dakika boyunca sahada kalamyacak. Maçın gidişatına göre değerlendirilecek."