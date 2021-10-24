Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Atletico Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Real Sociedad maçı 24 Ekim Pazar günü saat 22:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.