Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Angers maçı ne zaman? PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Fransa Ligue 1

PSG - Angers maçı ne zaman? PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de PSG evinde zorlu bir maça çıkacak. PSG, Angers'i konuk edecek. Messi, Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosunda barındıran PSG, liderliğini korumak için Angers'i yenmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Angers maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 12:27 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 12:28
PSG - Angers maçı ne zaman? PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Angers kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Angers maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - ANGERS MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Angers maçı 15 Ekim Cuma günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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