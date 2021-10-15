PSG - Angers maçı ne zaman? PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Fransa Ligue 1

PSG - ANGERS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Angers kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Angers maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - ANGERS MAÇI NE ZAMAN? PSG MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Angers maçı 15 Ekim Cuma günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.