Messi'den flaş transfer açıklaması! "PSG'yi seçerken..."

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi, Fransız basınına flaş açıklamalarda bulundu. Paris ekibiyle iyi bir başlangıç yapamayan ve sadece 1 gol atan Arjantinli yıldız, PSG'ye transfer olduğu için pişmanlık duymadığını söyledi.

Messi, France Football'a verdiği röportajda, "PSG'ye gelmeyi seçerken yanılmamışım. PSG'ye giderek bir hata yapmadım. Paris mutlu olmak için tüm gereksinimleri karşılayan bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışmak için en iyi yer orası" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, PSG'de çıktığı 5 maçta 1 gol attı.