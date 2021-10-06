Mbappe Madrid'e!

RealMadrid Başkanı Florentino Perez'in, "Ocakta Mbappe için haberlerimiz olacak" demişti. Perez, sözlerinin yanlış yorumlandığını ve PSG'den oyuncuyla ilgili bilgi almak için o tarihi verdiğini belirtti. Sözleşmesi sene sonu bitecek Mbappe, ocakta transfer görüşmesi yapabilir.
RealMadrid Başkanı Florentino Perez'in, "Ocakta Mbappe için haberlerimiz olacak" demişti. Perez, sözlerinin yanlış yorumlandığını ve PSG'den oyuncuyla ilgili bilgi almak için o tarihi verdiğini belirtti. Sözleşmesi sene sonu bitecek Mbappe, ocakta transfer görüşmesi yapabilir.