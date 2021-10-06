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Mbappe Madrid'e!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, "Ocakta Mbappe için haberlerimiz olacak" demişti. Perez, sözlerinin yanlış yorumlandığını ve PSG'den oyuncuyla ilgili bilgi almak için o tarihi verdiğini belirtti. Sözleşmesi sene sonu bitecek Mbappe, ocakta transfer görüşmesi yapabilir.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Mbappe Madrid'e!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, "Ocakta Mbappe için haberlerimiz olacak" demişti. Perez, sözlerinin yanlış yorumlandığını ve PSG'den oyuncuyla ilgili bilgi almak için o tarihi verdiğini belirtti. Sözleşmesi sene sonu bitecek Mbappe, ocakta transfer görüşmesi yapabilir.
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