Haberler Fransa Ligue 1 Rennes - PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de Rennes sahasında PSG'yi konuk edecek. Messi, Neymar, Mbappe ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosunda barındıran PSG zorlu maçta Rennes'i yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 10:54 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 10:55
Rennes - PSG maçı ne zaman? PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de Rennes Roazhon Park'ta lider Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak. Ev sahibi takımın 9, konuk ekibin ise 24 puanı bulunuyor. PSG, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i 2-0 yenmişti. Bu maçta takımın yeni transferi Lionel Messi de PSG kariyerindeki ilk golünü kaydetmişti.

RENNES-PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paris Saint-Germain'in deplasmanda Rennes ile karşılaşacağı maç 3 Ekim Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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