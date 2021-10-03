Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 16:11
Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Lille sahasında Marsilya'yı konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Marsilya maçı 3 Ekim Pazar günü saat 14:00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

LILLE - MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Yusuf Yazıcı, Onana, Bamba; David, Weah

Marsilya: Lopez; Saliba, Gonzalez, Peres; Lirola, Kamara, Gueye, De la Fuente; Under, Guendouzi; Payet

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