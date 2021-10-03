Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

LILLE - MARSILYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Lille sahasında Marsilya'yı konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Marsilya maçı 3 Ekim Pazar günü saat 14:00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

LILLE - MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Grbic; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Yusuf Yazıcı, Onana, Bamba; David, Weah

Marsilya: Lopez; Saliba, Gonzalez, Peres; Lirola, Kamara, Gueye, De la Fuente; Under, Guendouzi; Payet