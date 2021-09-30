SON DAKİKA SPOR HABERİ - Yusuf Yazıcı takımdan ayrılıyor mu? Jocelyn Gourvennec'ten açıklama geldi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Az süre alan milli yıldızın sosyal medyada takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Gourvennec, "Yusuf oynayamadığı için tabii ki hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar süre alamıyor. Onunla çok sık konuşuyorum. Karakter sahibi bir insan. Bir maça ilk 11'de başlamadığı zaman iyi şeyler yapamaz algısına kapılmaması lazım. Takımına bir şeyler katabilir. Çok yetenekli, inanılmaz şeyler yapabilme kapasitesi var. Harika bir sol ayağa sahip. Takıma yardım etmek için hazır olmalı" ifadelerini kullandı.