Rennes Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de Rennes Roazhon Park'ta lider Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak. Ev sahibi takımın 9, konuk ekibin ise 24 puanı bulunuyor. PSG, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i 2-0 yenmişti. Bu maçta takımın yeni transferi Lionel Messi de PSG kariyerindeki ilk golünü kaydetmişti.
RENNES-PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Paris Saint-Germain'in deplasmanda Rennes ile karşılaşacağı maç 3 Ekim Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.