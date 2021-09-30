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Rennes Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor... 9 puanla 13. sırada yer alan Rennes, sahasında 24 puanlı lider Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Peki, Rennes-Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:50
Rennes Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de Rennes Roazhon Park'ta lider Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak. Ev sahibi takımın 9, konuk ekibin ise 24 puanı bulunuyor. PSG, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i 2-0 yenmişti. Bu maçta takımın yeni transferi Lionel Messi de PSG kariyerindeki ilk golünü kaydetmişti.

RENNES-PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paris Saint-Germain'in deplasmanda Rennes ile karşılaşacağı maç 3 Ekim Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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