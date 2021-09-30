Haberler Fransa Ligue 1 Lille Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Lille Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Son dakika Lille Marsilya maçı haberleri: Fransa Ligue 1 9. hafta maçında Lille sahasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve kadrosunda Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz gibi milli futbolcuları barındıran Lille, Cengiz Ünder'li Marsilya'yı seyircisi önünde mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:11 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:11
Lille Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de Pierre Mauroy Stadyumu Lille sahasında Marsilya'yı ağırlayacak. Ev sahibi takımın 11, konuk ekibin ise 14 puanı bulunuyor. Lille, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Salzburg'a 2-1 yenilmişti.

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Lille'in sahasında Marsilya ile karşılaşacağı maç 3 Ekim Pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

  • Marsilya ile oynadığı son yedi Ligue 1 maçında da gol sevinci yaşayan Lille (11 gol), rakibi karşısında daha uzun bir seriyi en son Aralık 1992-Mart 2001 arasında yakaladı (8 maçta 10 gol).
  • Lille'e konuk olduğu son Ligue 1 maçını 2-0 kaybeden Marsilya, Ekim 2002'den bu yana üst üste iki ziyaretinden mağlup dönmüyor.
  • Ligue 1'deki son iki maçını da kazanan Lille, daha önceki sekiz karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 3B 3M).
  • Ligue 1'deki son maçında Lens'e 3-2 mağlup olan ve sekiz karşılaşmalık yenilmezlik serisi sona eren Marsilya (5G 3B), Ocak 2021'den bu yana üst üste iki lig maçı kaybetmiyor.
  • Lille forması giyen Jonathan Bamba'nın Ligue 1 kariyerinde en fazla golde pay sahibi olduğu rakibi Marsilya (2 gol & 4 asist).

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