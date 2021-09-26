Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya Lens: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Lens Marsilya'yı yerinden etti!

Marsilya Lens: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Lens Marsilya'yı yerinden etti!

Fransa Lig 1'de Marsilya ve Lens karşı karşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı müsabakayı Lens, 3-2 kazandı. Öte yandan Marsilya'da Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 23:40
Marsilya Lens: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Lens Marsilya'yı yerinden etti!

Marsilya ve Lens, Fransa Lig 1'in 8. haftasında Veledrome Stadı'nda karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in 90 dakika forma giydiği müsabakadan Lens, 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Maçın golleri Marsilya adına 33', 45' (P) Dimitri Payet'ten geldi. Lens ise 9' Stoca (P), 27' Frankowski, 71' Said ile rakip ağları sarstı.

Bu sonuçla Marsilya, 14 puanda kaldı ve 3. sıraya düştü. Lens ise 15 puanla 2. sıraya yükseldi ve Marsilya'yı sıralamada aşşağıya itti.

Marsilya, gelecek hafta Lille'e konuk olacak. Lens ise evinde Reims'i konuk edecek.

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