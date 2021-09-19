Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Disiplin Komisyonu Lens-Lille maçı için toplanıyor

Son dakika spor haberi: Disiplin Komisyonu Lens-Lille maçı için toplanıyor

Son dakika spor haberleri... Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, Lille-Lens maçında çıkan olayları değerlendirmek için yarın bir toplantı gerçekleştirecek.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 14:51
Son dakika spor haberi: Disiplin Komisyonu Lens-Lille maçı için toplanıyor

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, dün akşam oynanan Lens-Lille karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle yarın toplanacak.

LFP'den yapılan açıklamada, Lens ile Lille arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarlarının devre arasında sahaya girmesi nedeniyle ikinci yarının gecikmeli başladığı olayın sert şekilde kınandığı belirtildi.

Disiplin komisyonunun olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere yarın toplanacağı kaydedildi.

Lens-Lille maçının devre arasında ev sahibi takım taraftarları sahaya girmişti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saha boşaltıldıktan sonra ikinci yarı yaklaşık yarım saat gecikmeli başlamıştı. Fransız basınındaki haberlerde, olayda 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Lens, sahasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i 1-0 mağlup etmişti.



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