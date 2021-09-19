Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya Rennes 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Marsilya Rennes 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya, Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Rennes'i 2-0 mağlup ederek iyi gidişatını sürdürdü. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri Dieng ve Harit kaydetti. A Milli yıldızımız Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 20:13
Marsilya Rennes 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligue 1'in 6. haftasında Olympique Marsilya, Rennes'i ağırladı. Dieng'in 48 ve Harit'in 71. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Marsilya, peş peşe 3. galibiyetini elde etti.

Olympique Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sahaya ilk 11'de çıktı ve 70 dakika oynadı. Bir maç eksiği bulunan Olympique Marsilya, 13 puanla 2'nci, Rennes ise 5 puanla 16. sırada yer aldı.

Galatasaray, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında Olympique Marsilya'ya konuk olacak.

SON DAKİKA