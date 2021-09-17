PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin dramı! İstenmeyen adam iddiası

Lionel Messi'nin, Barcelona'dan PSG'ye transfer olması kuşkusuz bu yaz transfer döneminin en büyük bombasıydı. Arjantinli yıldızın Neymar ve Mbappe ile buluşması, Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibinin rakipsiz olacağı yorumlarına neden oluyordu. Ancak bu üçlünün başrol oynadığı 90 dakikalık Club Brugge deplasmanındaki film, adeta kabusa dönüştü. PSG maçta öne geçmesine rağmen, Belçika ekibinden büyük baskı yedi. Belçika temsilcisi 7'si isabetli 16 şutu rakip kaleye yollarken, PSG'nin yıldızlar topluluğu ancak 4'ü isabetli olmak üzere 9 şut atabildi.

BİR KİŞİ BİLE DESTEĞE GİTMEDİ

Bu sürpriz beraberliğin ardından PSG ve yıldızları bütün Avrupa'da eleştiri oklarının hedefi durumuna geldi. Maçı didik didik eden Avrupa basını, Messi'nin bünyeye uymadığına karar verdi. Özellikle Arjantinli yıldızın bir pozisyonda Brugge savunmasında gedik açmaya çalışırken, arkadaşlarının ona destek vermemesi çok eleştirildi. Messi, topla hücum ederken PSG'li diğer oyuncular ne boşa kaçıp top istedi, ne de yardıma gitti. Birçoğu hücuma çıkmak yerine Lionel Messi'nin geri dönüşünü elleri belinde beklemeye koyuldu.

SADECE DİREKTEN DÖNEN ŞUT

Avrupa basınında bu durum, "Messi, PSG formasıyla çıktığı ilk maçında sevgiyle hatırlanmayacak" yorumlarına neden oldu. Bu sonucun Fransız ekibini gururlandırmayacağı vurgulanan haberlerde, "Lionel Messi, Belçika'da 90 dakikanın tamamını oynadı ancak Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte olmaları gerçekten izleyenleri etkilemedi" değerlendirmeleri yapıldı. 72'inci dakikada sarı kart gören Messi'nin direkten dönen şutu dışında hiçbir varlık gösteremediği de hatırlatıldı.

"MEMNUN DEĞİLİM"

PSG'nin Hocası Pochettino da karşılaşma sonrası özeleştiri yaptı: "Gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Hücum oyuncularının savunma çabalarından memnunum. Birbirimizi tanımamız ve anlamamız gerekiyor. Neymar, Messi ve Mbappe'yi birlikte oynatmamak için deli olmak lazım. Ama maçta yeterince güçlü değildik. Sonuçtan ve performanstan memnun değiliz. Daha iyisini yapmalıyız."

"KALEDE SIKILDIM"

Club Brruge'ün kalecisi Simon Mignolet, maçtan sonra PSG'nin yıldızlarını alaya alan bir yorumda bulundu: "Gerçekten yapacak bir işim yoktu. Kolektif olarak çok iyi oynadık. İnanılmaz hücum gücü olan bir takıma hiç şans tanımadık. Boşluk bırakmadık ve iki ya da üç kere top bana geldi. O da zor omadı. Rahattım."

3'Ü BİR ARADA OYNAYAMAZ

Eski İngiliz golcü Michael Owen, Messi, Neymar ve Mbappe'nin birlikte oynamayacağını iddia etti: "Üçünün birlikte oynaması PSG'yi zayıflatıyor. Bu takımın forvetlerinden biri olduklarına inanmıyorum. Bence İngiliz takımları (Chelsea, Liverpool, Manchester City ve M.United) PSG'den çok çok daha üstün.

HOCANIN İŞİ ZOR

Eski Chelsea ve Milan'ın patronu Antonio Conte, PSG'nin yıldızlar topluluğuyla çıktığı ilk maçta yaşadığı hayal kırıklığını şöyle anlattı: "PSG'de dengeyi bulmak basit değil, sadece Pochettino için değil, herkes için zor olacak. M.City'ye karşı bu grupta işleri hiç kolay değil."

GRUPTAN ZOR ÇIKAR

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ünlü Fransız yıldız Anelka, RMC Sport'a PSG hakkında şu yorumda bulundu: "Görmek istemediğim bir PSG. İlk 15 dakika dışında hiçbir şey yapmadılar. Hücum anlamında da bir şey göremedik. Böyle oynarlarsa gruptan çıkmaları mümkün olmayacak."