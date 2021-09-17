Müthiş üçlü yetmedi

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'ye transfer olan Lionel Messi, Fransız deviyle ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Kağıt üzerinde rakiplere korku salan Messi, Neymar, Mbappe üçlüsü, Belçika temsilcisine karşı beklenilen etkiyi oluşturamadı. PSG, Herrera'nın golüyle öne geçerken Brugge adına Vanaken skoru eşitledi. Maç 27. dakikada 1-1'e geldikten sonra gözler PSG'nin üç yıldızındaydı. Ancak skora etki yapamadılar ve mücadele eşitlikle sonuçlandı. Teknik direktör Pochettino, güçlü bir kadroya sahip olmasına rağmen takımı iyi oynatamadığı için eleştirilerin odak noktası oldu.