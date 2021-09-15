Son dakika spor haberi: Fransızlardan Burak Yılmaz'a övgü! Wolfsburg maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açıldı. Fransa Ligi'ni şampiyon tamamlayan Lille, G Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Alman temsilcisi Wolfsburg'u ağırladı. Rakibi karşısında zaman zaman etkili oynayan ve pozisyonlar bulan ev sahibi takım, fırsatlardan yaralanamayınca mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Karşılaşma sonrası oyuncuların performanslarını analiz eden Foot Mercato, milli golcü Burak Yılmaz'ı 6.5 puanla "maçın adamı" seçti. Site, tecrübeli ismin maçın başından sonuna kadar golle buluşamasa da iyi işler çıkardığına vurgu yaptı.

Öte yandan bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik de Wolfsburg önünde gösterdiği performansla 5.5 puan aldı. Maça iyi bir başlangıç yapamadığı ifade edilen Zeki'nin, daha sonra ritmini bulduğu ve koridorunu iyi savunduğu belirtildi.