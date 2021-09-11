PSG - Clermont maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG ve Clermont Fransa Ligue 1 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler 'PSG Clermont maçı hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, PSG - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PSG – CLERMONT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSG - Clermont maçı 11 Eylül cumartesi akşamı oynanacak. Karşılaşma Clermont saati ile 18:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
PSG – CLERMONT MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fransa Ligue 1 4.hafta maçında hakem Mikael Lesage düdük çalacak.