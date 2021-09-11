Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Clermont maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - Clermont maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 5. hafta maçında PSG ile Clermont karşı karşıya gelecek. 12 puanla liderlik koltuğunda oturan PSG, 8 puanlı 3. sırada yer alan Clermont'u devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Parc des Princes'te oynanacak karşılaşmayı Mikael Lesage  yönetecek. PSG - Clermont maçının yayın saati ve  yayınlanacağı kanal da merak konusu oldu. Peki PSG - Clermont maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:47
PSG - Clermont maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG ve Clermont Fransa Ligue 1 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler 'PSG Clermont maçı hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, PSG - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG – CLERMONT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG - Clermont maçı 11 Eylül cumartesi akşamı oynanacak. Karşılaşma Clermont saati ile 18:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG – CLERMONT MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fransa Ligue 1 4.hafta maçında hakem Mikael Lesage düdük çalacak.

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