Haberler Fransa Ligue 1 Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz seçildi

Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz seçildi

Fransa ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz ağustos ayının futbolcusu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 19:13
Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz seçildi

Fransız takımı Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananın Burak Yılmaz olduğu ifade edildi.

36 yaşındaki futbolcu, Lille'de ağustos ayında oynadığı 4 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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