Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Juan Roman Riquelme'den flaş sözler: Messi Barcelona'ya geri dönecek!

Son dakika spor haberi: Juan Roman Riquelme'den flaş sözler: Messi Barcelona'ya geri dönecek!

Son dakika spor haberi: Transferiyle futbol dünyasına damga vuran Lionel Messi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Arjantin futbolunun efsanelerinden Juan Roman Riquelme, PSG'ye transfer olan Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini ifade etti. İşte yılın bomba iddiasına dair tüm detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 10:35
Son dakika spor haberi: Juan Roman Riquelme'den flaş sözler: Messi Barcelona'ya geri dönecek!

Arjantin futbolunun efsanelerinden Juan Roman Riquelme, PSG'ye giden Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini söyledi.

Messi'nin "kazanmak" için PSG'ye gittiğini kaydeden Riquelme, "Messi bu oyunu oynamayı seviyor, o en iyisi. PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ve sonra Barcelona'ya geri dönerek emekli olacak. PSG, Messi ile kazanamazsa, bir daha kazanamaz" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, yeni takımındaki ilk maçına Reims karşısında çıktı ve Arjantinli futbolcu 24 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA