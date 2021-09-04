Son dakika spor haberi: Juan Roman Riquelme'den flaş sözler: Messi Barcelona'ya geri dönecek!

Arjantin futbolunun efsanelerinden Juan Roman Riquelme, PSG'ye giden Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini söyledi.



Messi'nin "kazanmak" için PSG'ye gittiğini kaydeden Riquelme, "Messi bu oyunu oynamayı seviyor, o en iyisi. PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ve sonra Barcelona'ya geri dönerek emekli olacak. PSG, Messi ile kazanamazsa, bir daha kazanamaz" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, yeni takımındaki ilk maçına Reims karşısında çıktı ve Arjantinli futbolcu 24 dakika sahada kaldı.