Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberi: Xherdan Shaqiri Lyon'a transfer oldu

Son dakika transfer haberi: Xherdan Shaqiri Lyon'a transfer oldu

Son dakika transfer haberleri... Transfer dönemlerinde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan Liverpool'un İsviçreli futbolcusu Xherdan Shaqiri, Fransız ekibi Olympique Lyon'a transfer oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:23
Son dakika transfer haberi: Xherdan Shaqiri Lyon'a transfer oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri'nin yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu, Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon ile anlaşmaya vardı.

Başarılı oyuncunun adı sık sık Türk kulüpleriyle de anılıyordu. Shaqiri, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.

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