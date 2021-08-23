Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Lille Başkanı Letang'dan Burak Yılmaz açıklaması

Son dakika spor haberi: Lille Başkanı Letang'dan Burak Yılmaz açıklaması

Son dakika spor haberi: Lille Başkanı Olivier Letang tecrübeli golcü Burak Yılmaz hakkında konuştu. Çıkan dedikoduların ardından düzenlediği basın toplantısında Nice teknik direktörü Christophe Galtier'e bir gönderme yaptı. Burak Yılmaz'ın Lille takımında devam etmek istediğini söyleyen başkan, milli golcünün dosyasını kapattıklarını dile getirdi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:23
Son dakika spor haberi: Lille Başkanı Letang'dan Burak Yılmaz açıklaması

Lille Başkanı Olivier Letang çıkan dedikoduların ardından düzenlediği basın toplantısında Nice teknik direktörü Christophe Galtier'e bir mesaj gönderdi. "Nice'in Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği ve bu yönde de futbolcu bazında girişimler yaptığı artık bir sır değil" diyen Letang, "Nice'in bize haber vermeden Burak Yılmaz ile temasa geçtiğini biliyordum. Burak Yılmaz çok tecrübeli bir futbolcu ve eğer takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olsaydı bunu bana söylerdi. Burak bizimle görüştü ve Lille'de kalmak istediğini söyledi. Bizim açımızdan kilit unsur bu; Burak dosyasını kapattık" şeklinde konuştu.

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