Lille 0-4 Nice (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fransa Ligue 1

Ligue 1'in ikinci hafta maçında temsilcilerimizin formasını giydiği Lille ile Nice kozlarını paylaştı. Mücadele Nice'in 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Nice'e galibiyeti getiren golleri 1. ve 63. dakikada Kasper Dolberg, 5'te Boudaoui ve 45+3'te penaltıdan Gouiri kaydetti. Ayrıca konuk ekibin 70. dakikada Gouiri'nin ayağından attığı gol, VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Burak ve Zeki 90 dakika forma giyerken, Yusuf ise 65. dakikada yerini Onana'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte iki hafta sonunda Lille 1 puanda kaldı ve galibiyet hasreti sürdü. Nice ise 4 puana yükseldi.