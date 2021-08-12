Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Lionel Messi'nin transfer ücretinin bir bölümü taraftar token'ı ile ödenecek

Son dakika spor haberi: Lionel Messi'nin transfer ücretinin bir bölümü taraftar token'ı ile ödenecek

Son dakika spor haberi: Fransız ekibi PSG, Arjantin'li dünya yıldızı Lionel Messi'yi transfer etmesinin ardından bir ilke daha imza attı. Paris Saint-Germain resmi Fan Token'ı Socios ile iş ortaklığından yola çıkarak yıldız ismin transferinin bir kısmını PSG Fan Token olarak ödeyecek.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:33 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:35
Son dakika spor haberi: Lionel Messi'nin transfer ücretinin bir bölümü taraftar token'ı ile ödenecek

Paris Saint-Germain, 'yılın transferi' olarak nitelendirilen hamle ile Lionel Messi'yi transfer ederken bir ilke daha imza attı.
Fransız kulübü, resmi Fan Token'ı Socios ile iş ortaklığından yola çıkarak, Arjantinli yıldız oyuncuya transferinin bir bölümünü PSG Fan Token olarak ödeyecek. Bu arada Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı ve Paris Saint-Germain'e transfer söylentilerinin çıktığı an PSG Fan Token fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti. Yükseliş trendinin ilerleyen günlerde de devam edeceği öngörülüyor.

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